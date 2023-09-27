Набор репетиторов-волонтёров проводят в Пскове

10:32, 27 сентября 2023, ПАИ

Псковичей приглашают стать участниками проекта «База бесплатных репетиторов детей особых групп». Об этом ПАИ сообщили в Псковском городском молодёжном центре.

Необходимо выбрать школьный предмет, по которому необходимо проводить подготовительные занятия по различным предметам для детей из многодетных, малоимущих и неблагополучных семей.

«Организаторы проекта обеспечат всеми необходимыми материалами и оборудованием. Кроме того, в качестве поощрения каждый волонтёр получит волонтёрские часы, благодарности, еженедельные полезные тренинги и поддержку психолога», – отметили в городском молодёжном центре.

Чтобы стать частью команды репетиторов-волонтёров, необходимо заполнить заявку здесь.