Набор репетиторов-волонтёров проводят в Пскове
Псковичей приглашают стать участниками проекта «База бесплатных репетиторов детей особых групп». Об этом ПАИ сообщили в Псковском городском молодёжном центре.
Необходимо выбрать школьный предмет, по которому необходимо проводить подготовительные занятия по различным предметам для детей из многодетных, малоимущих и неблагополучных семей.
«Организаторы проекта обеспечат всеми необходимыми материалами и оборудованием. Кроме того, в качестве поощрения каждый волонтёр получит волонтёрские часы, благодарности, еженедельные полезные тренинги и поддержку психолога», – отметили в городском молодёжном центре.
Чтобы стать частью команды репетиторов-волонтёров, необходимо заполнить заявку здесь.
Почти 30 тысяч человек отправились в отпуск через псковские турфирмы в прошлом году
Отсутствие дождей и до +24 градусов обещают синоптики в Псковской области 27 сентября