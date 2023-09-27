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Более 26 километров дорог к туробъектам отремонтировали в Псковской области

Более 26 километров дорог к туристическим объектам отремонтировали в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Более 26 километров дорог к туробъектам отремонтировали в Псковской области. Фото: пресс-служба регионального правительства

С самого начала реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» туристическим маршрутам в Псковской области уделяется особое внимание, поскольку транспортная доступность важна для путешественников не меньше, чем сервис и комфортное размещение.

В этом сезоне на региональной и местной сети дорог к нормативу приведут порядка 360 участков, ведущих к достопримечательностям. Их общая протяженность составит свыше 2,2 тысячи километра. На сегодня работы завершены более чем на 180 объектах, это почти 800 километров.

«За четыре предыдущих года дорожные работы выполнены на 1,2 тысячи объектах суммарной протяженностью шесть тысяч километров», – отметил заместитель руководителя Федерального дорожного агентства Игорь Костюченко.

В этом сезоне в Псковской области отремонтированы три значимые дороги, ведущие к популярным туристическим точкам региона. Это более 26 километров.

В Печорском районе обновили маршруты, ведущие к Свято-Успенскому Псково-Печерскому монастырю. В рамках подготовки к юбилею – в 2023 году обитель отметила своё 550-летие – обновлению дорожной инфраструктуры уделили особое внимание. Так, в этом сезоне завершён ремонт трассы граница с Эстонской Республикой – Печоры – Изборск. В 2022 году отремонтировали участки с 12-го по 23-й километр, в 2023-м – с 0-го по 12-й километр.

К самому празднику, который прошёл в конце августа, отремонтировали двухкилометровый участок трассы Неёлово – Кудина Гора – Печоры, который является ещё одним маршрутом к Псково-Печерскому монастырю.

В Пушкиногорском районе за два года обновили 24 километра региональной автомобильной дороги Новгородка – Пушкинские Горы. В 2022 году привели к нормативу участок с 0-го по 12-й километр, в этом году – с 12-го по 24-й километр. Трасса ведёт к Пушкинским Горам – одной из главных туристических точек региона. Здесь расположен Государственный мемориальный историко-литературный и природно-ландшафтный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское».

«Дорога, как и транспорт, является ключевым фактором устойчивого развития туризма в регионе. Впечатление от поездки во многом зависит от качества полотна трассы и её безопасности. Поэтому мы ежегодно, благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги», уделяем большое внимание ремонту маршрутов, по которым люди путешествуют», – рассказал врио председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станислав Стармолотов.

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