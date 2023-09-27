Председатель псковского ТОС рассказала, сложно ли подать документы на конкурс проектов

16:32, 27 сентября 2023, ПАИ

Сложно ли подавать документы на конкурс проектов ТОС, рассказала председатель псковского ТОС «VIP-персоны» Анна Григорьева в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«На самом деле это несложно. Сейчас есть интернет, и там можно найти всё. Изначально перед регистрацией ТОС я всю информацию искала именно там», – сказала она.

Анна Григорьева также отметила, что помощь в этом вопросе оказал депутат Псковской городской Думы Григорий Стороненков. «В его приёмной нам всегда помогут и подскажут. Там нам могут конкретно объяснить, что нам нужно и чего нам не хватает», – добавила гостья студии.

«Первое – мы создали проект площадки, то есть что именно мы хотим. Проект был создан на определённую сумму, и мы решили не делать тренажёры и турники, а сделать хороший воркаут-комплекс. К этой заявке прилагается собрание собственников многоквартирного дома, проект и коммерческие предложения от фирм, которые занимаются установкой оборудования», – рассказала председатель псковского ТОС «VIP-персоны».

Ранее сообщалось, что грантовую поддержку ТОС в Псковской области увеличат до 110 миллионов рублей в следующем году.