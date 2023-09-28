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Общество

Более 16 тысяч договоров на проведение работ по догазификации заключено в Псковской области

Более 16 тысяч договоров на проведение работ по догазификации заключено в Псковской области. Это 96 % от общего числа принятых заявок. Такие данные озвучила председатель комитета по тарифам и энергетике Псковской области Елена Пилипенко на 24-й сессии регионального парламента 28 сентября, передаёт корреспондент ПАИ.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Газ подведён к 12 554 участкам, но подключение выполнено только в 2044 случаях, что составляет 13 % от заключённых договоров. С января прирост составил лишь 3 %.

Ещё в 1,5 тысячи случаев все работы выполнены, но газ подключат после документального оформления, уточнил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» – управляющей организации АО «Газпром газораспределение Псков» Олег Басников.

По состоянию на 22 сентября планы работ исполняются в Куньинском, Локнянском, Палкинском, Новосокольническом, Невельском, Дновском, Печорском районах и в Пскове. Сорваны сроки в Великих Луках, Великолукском, Псковском, Бежаницком, Порховском, Пыталовском, Дедовичском и Островском районах.

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