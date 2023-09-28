В Псковской области детям запретили посещать вейп-шопы

14:21, 28 сентября 2023, ПАИ

Детям и подростам запрещено находиться в табачных магазинах и вейп-шопах – такая правовая норма теперь прописана в законодательстве Псковской области. Закон, расширяющий перечень мест, куда несовершеннолетние не могут заходить даже в сопровождении родителей, депутаты приняли на сентябрьской сессии сегодня, 28 сентября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

К запретным местам для детей и подростков уже отнесены заведения, предназначенные для реализации только алкогольной продукции, кальянные и секс-шопы.

Должностные и юридические лица, а также индивидуальные предприниматели обязаны не допускать нахождение детей на принадлежащих им объектах, а также незамедлительно уведомлять органы внутренних дел о каждом факте обнаружения ребёнка. За нарушение запрета предусмотрены штрафы, размер которых увеличен принятым на сессии законом.

Максимальный административный штраф для должностных лиц теперь будет составлять 50 тысяч рублей, юридические лица за по повторное нарушение будут оштрафованы на 200 тысяч рублей. Родители, которые повторно допустили нахождение своего ребёнка в запрещённом месте, заплатят две тысячи рублей.

Ещё одно нововведение связано с расширение круга лиц, наделённых полномочиями по составлению протоколов об административных правонарушениях. Помимо сотрудников полиции и представителей правительства, зафиксировать факт нахождении в запрещённом месте смогут сотрудники областного комитета по образованию.

Ранее врач психиатр-нарколог Псковского областного клинического центра психиатрии и наркологии Алексей Безрида рассказал ПАИ, какие последствия для организма несёт за собой курение вейпов детьми.