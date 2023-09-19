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Панические атаки и нарушение внимания: псковский нарколог рассказал о последствиях курения вейпов детьми

Какие последствия для организма несёт за собой курение вейпов детьми, рассказал врач психиатр-нарколог Псковского областного клинического центра психиатрии и наркологии Алексей Безрида в беседе с корреспондентом ПАИ.

Серьёзные последствия для организма несёт за собой курение вейпов. Фото: ПАИ

«К нам уже приходили подростки с этой темой – у них были отклонения даже в состоянии здоровья, причём не только психические, но и физиологические. Причём чаще всего к нам попадают школьники, и я бы отметил, что больше среди них девушек. Курение вейпа у детей и подростков проявляется в раздражительности, нарушении сна, общей тревожности, могут быть даже слуховые галлюцинации», – отметил Алексей Безрида.

По словам врача, также от курения вейпа у детей страдают функции интеллекта: нарушается процесс мышления, процессы логики, внимание становится рассеянным, ухудшается запоминание информации. Также возможны появления тошноты, расстройства пищевого поведения, диареи и болей в животе. Кроме того, бывают ситуации, когда у подростков возникают психические отклонения: от депрессии до панических атак.

«Расстройство у подростков происходит также на уровне обучаемости: они становятся не способными к усваиванию материала и построению логических цепочек. Как правило, если ребёнок хорошо учился, у него снижаются интересы и наступает пассивность. Также усиливается тяга к другим психоактивным веществам: алкоголю и токсинам», – обратил внимание врач.

Помимо этого, Алексей Безрида заверил, что в состав жидкости для вейпов входят ароматизаторы, которые вызывают аллергические реакции вплоть до бронхиальной астмы.

Также в их составе можно найти опасные вещества, как пропиленгликоль, глицерин, никотин, диацетил, ароматические добавки, ионы тяжёлых металлов, например олова и никеля.

«Также можно обнаружить вещество, которое охлаждает вейп-устройство, – это пентабром. Он вместе с дифениловыми эфирами нарушает работу щитовидной железы, а тяжёлые металлы, в свою очередь, воздействуют на нервную, дыхательную, эндокринную, пищеварительную, сердечно-сосудистую и мочевыделительную системы», – подчеркнул врач. 

Кроме того, Алексей Безрида перечислил симптомы от отравления тяжёлыми металлами. Среди основных – сухость во рту, слюнотечение и раздражение носоглотки. «Ну и сами парители вызывают головную боль, головокружение, эмоциональную раздражительность, появление агрессии и нарушения понимания. По моему мнению, вейпы действуют, как слабый наркотик, влияя на психику и восприимчивость. Можно «сложить» табакокурение и токсикоманию и получится курение вейпов», – заключил он.

Напомним, что ранее губернатор Михаил Ведерников внёс в Псковское областное Собрание депутатов законопроект о введении запрета на посещение детьми вейпшопов.

Добавим, что главный врач Псковской городской поликлиники Галина Невалённая заявила, что «вейпшопы нужно убирать с маршрутов подростков».

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Панические атаки и нарушение внимания: псковский нарколог рассказал о последствиях курения вейпов детьми

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