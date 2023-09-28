О детской мечте расскажет зрителям новый спектакль Псковского драмтеатра

15:35, 28 сентября 2023, ПАИ

Спектакль «Большое космическое путешествие» расскажет зрителям о мечте маленького мальчика. Об этом в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) рассказала актриса, режиссёр, художник Александра Ловянникова.

«Наш спектакль называется «Большое космическое путешествие». Он рассказывает историю о маленьком мальчике, который мечтал полететь в космос. И однажды ночью ему это большое космическое путешествие приснилось: он летал по разным планетам, знакомился с инопланетянами и даже, спойлер, остался без ракеты. Но зато он нашёл друга и целый и невредимый вернулся домой», – рассказала режиссёр спектакля.

Александра Ловянникова отметила, что для неё это не первая постановка для детей в Псковском театре драмы: в Пскове ещё можно было посмотреть такие беби-спектакли, как «Год Жирафа» и «Приключения голубя Петра».

«Меня позвали именно потому, что зритель хорошо откликнулся на предыдущие истории и захотелось продолжить эту тему. Спектакли сделаны в довольно интересной технике: куклы и живые актёры у нас работают вместе. Мы в своей работе с куклами немного учим зрителя, что с игрушкой можно играть не только так, как он играет, а еще и чуть сложнее. Плюс, когда история кукольная, она воспринимается немного похожей на мультик», – пояснила актриса.

Александра Ловянникова добавила, что дизайн кукол, с которыми встретится в космосе герой-рассказчик, она придумывала сама. Среди них – «звучащие» планеты, летающие тарелки и инопланетяне. «Так как я и режиссёр, и художник, сразу продумываю, как мы будем ее анимировать, как она будет ходить», – рассказала гостья программы.

Напомним, премьерные показы «Большого космического путешествия» Псковский театр драмы представит 30 сентября и 1 октября. Также спектакль будет показан 8, 14, 28, 29 октября.