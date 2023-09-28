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Политика

Бюджет Псковской области вырос на пять миллиардов рублей

Новые параметры бюджета утвердили депутаты Псковского областного Собрания на сентябрьской сессии – доходы региональной казны стали больше на 5 млрд 159 млн рублей. Более 4 миллиардов область получила из федерации, остальные средства пополнят бюджет за счёт собственных источников. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Бюджет Псковской области вырос на пять миллиардов рублей

Самые значительные поступления связаны со строительством экотехнопарка по обработке, утилизации и размещения твёрдых коммунальных отходов – на эти цели регион получил почти 1,8 млрд рублей. Более 1,4 млрд рублей дополнительного финансирования выделено в рамках празднования 550-летия со дня основания Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря.

Принятые поправки в бюджет увеличивают на 300 млн рублей лимиты средств, предназначенных на льготное лекарственное обеспечение. Увеличиваются расходы на сферу образования – рост составляет 118,5 млн рублей, и на социальную поддержку граждан – здесь дополнительное финансирование превышает 106 млн рублей.

В рамках госпрограммы «Развитие транспортной системы» увеличены субсидии муниципальным образованиям области на осуществление дорожной деятельности в сумме 189,8 млн рублей, ещё 300 млн рублей выделяется на приобретение дорожной техники.

Предусмотрены дополнительные средства в размере 493 млн рублей на модернизацию коммунальной инфраструктуры в военном городке «Остров-3». На 92 млн рублей увеличены субсидии на компенсацию выпадающих доходов предприятиям ЖКХ из-за установления льготных тарифов для населения.

Дополнительные средства направляются на поддержку сельскохозяйственного производства, в частности, более 30 млн рублей предусмотрено на поддержку молочной отрасли.

Дополнительные средства направляются на программу поддержки местного самоуправления – за счёт увеличения размера субсидии на развитие институтов территориального общественного самоуправления и поддержку проектов местных инициатив общий объём программы в 2023 году увеличивается до 116 млн 732 тысяч рублей.

Итого с учётом внесённых изменений доходы областного бюджета на 2023 год составляют 58 млрд 909 млн 492 тысячи рублей. Текущие расходы увеличены на 5 млрд 172 млн 644 тысячи рублей и составляют 62 млрд 524 млн рублей. Дефицит бюджета увеличивается на 13 млн 324 млн рублей, годовой показатель – 3 млрд 614 млн 508 тысяч рублей.

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