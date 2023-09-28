Псковскую молодёжь приглашают поучаствовать в экологическом слёте «ПсковЭко»

19:33, 28 сентября 2023, ПАИ

Экологический слёт «ПсковЭко» состоится в рамках реализации экологического проекта «ЭкоМЦ» в Пскове 20 октября, сообщили ПАИ в Псковском городском молодёжном центре.

На протяжении дня, с 11:00 до 21:00, участники смогут познакомится с лучшими экологическими практиками региона и узнать больше об экологичном образе жизни. В программе мероприятия предусмотрена работа интерактивных площадок, образовательная часть с участием спикеров из Псковской области и Санкт-Петербурга, своп (или обмен вещами) и экологический квест.

Слёт пройдёт в Точке кипения ПсковГУ по адресу улица Льва Толстого, 4. Для участия необходима регистрация на сайте.