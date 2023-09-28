Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Политика

Первое заседание конкурсной комиссии на замещение должности главы района прошло в Стругах Красных

Первое организационное заседание комиссии по проведению конкурса на замещение должности главы Стругокрасненского муниципального округа прошло в районной администрации сегодня, 28 сентября. Об этом пишет газета «Струги».

Фото: газета «Струги»

В состав комиссии вошли шесть человек. Трое – депутаты Собрания депутатов Стругокрасненского муниципального округа первого созыва: Тамара Федотова, Светлана Шкаликова и Светлана Викторова. Трое остальных – представители правительства Псковской области: заместитель начальника правового управления Татьяна Серёдкина, заместитель управления государственной службы и кадров Юлия Судакова и первый заместитель начальника управления по местному самоуправлению и территориальному развитию Галина Тронина.

Председателем комиссии выбрали Тамару Федотову, секретарём – Светлану Шкаликову.

Члены комиссии определили условия конкурса на замещение должности главы Стругокрасненского округа и перечень необходимых документов, которые кандидаты должны предоставить.

Следующее заседание состоится 26 октября. На нём пройдут два этапа конкурса на замещение должности главы округа.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













28 сентября 2023

Первое заседание конкурсной комиссии на замещение должности главы района прошло в Стругах Красных
28 сентября 2023

Псковский губернатор освободил от обязанностей 35 своих общественных помощников
28 сентября 2023

Олег Майоров: Без опоры на местах трудно реализовать поставленные стратегические цели 
28 сентября 2023

Изменения в бюджет Псковской области прокомментировал Александр Котов
28 сентября 2023

Бюджет Псковской области вырос на пять миллиардов рублей
28 сентября 2023

Михаил Ведерников принял участие во встрече Владимира Путина с избранными на выборах главами регионов
28 сентября 2023

Должность ещё одного первого вице-губернатора появилась в Псковской области
28 сентября 2023

Стимулирующую выплату заслуженным работникам установили в Псковской области

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...