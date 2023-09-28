Первое заседание конкурсной комиссии на замещение должности главы района прошло в Стругах Красных
Первое организационное заседание комиссии по проведению конкурса на замещение должности главы Стругокрасненского муниципального округа прошло в районной администрации сегодня, 28 сентября. Об этом пишет газета «Струги».
В состав комиссии вошли шесть человек. Трое – депутаты Собрания депутатов Стругокрасненского муниципального округа первого созыва: Тамара Федотова, Светлана Шкаликова и Светлана Викторова. Трое остальных – представители правительства Псковской области: заместитель начальника правового управления Татьяна Серёдкина, заместитель управления государственной службы и кадров Юлия Судакова и первый заместитель начальника управления по местному самоуправлению и территориальному развитию Галина Тронина.
Председателем комиссии выбрали Тамару Федотову, секретарём – Светлану Шкаликову.
Члены комиссии определили условия конкурса на замещение должности главы Стругокрасненского округа и перечень необходимых документов, которые кандидаты должны предоставить.
Следующее заседание состоится 26 октября. На нём пройдут два этапа конкурса на замещение должности главы округа.
Первое заседание конкурсной комиссии на замещение должности главы района прошло в Стругах Красных
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