Первое заседание конкурсной комиссии на замещение должности главы района прошло в Стругах Красных

23:43, 28 сентября 2023, ПАИ

Первое организационное заседание комиссии по проведению конкурса на замещение должности главы Стругокрасненского муниципального округа прошло в районной администрации сегодня, 28 сентября. Об этом пишет газета «Струги».

В состав комиссии вошли шесть человек. Трое – депутаты Собрания депутатов Стругокрасненского муниципального округа первого созыва: Тамара Федотова, Светлана Шкаликова и Светлана Викторова. Трое остальных – представители правительства Псковской области: заместитель начальника правового управления Татьяна Серёдкина, заместитель управления государственной службы и кадров Юлия Судакова и первый заместитель начальника управления по местному самоуправлению и территориальному развитию Галина Тронина.

Председателем комиссии выбрали Тамару Федотову, секретарём – Светлану Шкаликову.

Члены комиссии определили условия конкурса на замещение должности главы Стругокрасненского округа и перечень необходимых документов, которые кандидаты должны предоставить.

Следующее заседание состоится 26 октября. На нём пройдут два этапа конкурса на замещение должности главы округа.