Михаил Ведерников подчеркнул важность пожилых людей для развития Псковской области

00:00, 29 сентября 2023, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников встретился с представителями региональных ветеранских организаций и организаций, работающих с людьми «серебряного возраста», сегодня, 28 сентября, в преддверии международного Дня пожилого человека. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Михаил Ведерников отметил особую роль пожилых людей в жизни региона. «Даже уйдя на заслуженный отдых, вы остаётесь в строю, очень много делаете для развития Псковской области, воспитываете нашу молодёжь», – подчеркнул он.

Глава региона обратил внимание, что с участием граждан преклонного возраста проходят десятки мероприятий. «Большое количество патриотических и добровольческих акций, «Ветеранское подворье», социальная помощь и поддержка. Это все заслуживает большого внимания со стороны органов власти, уважения и благодарности», – сказал Михаил Ведерников.

За активную общественную деятельность, большой личный вклад в развитие ветеранского движения в регионе губернатор вручил участникам встречи благодарственные письма правительства области.

За чашкой чая участники встречи поговорили с Михаилом Ведерниковым на разные темы. Основной акцент был сделан на празднование 80-й годовщины снятия блокады Ленинграда в следующем году.

В Дедовичском районе планируется открыть филиал Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда, в организации которого активное участие принимает правительство области.

«Событие серьёзное, у нас запланирована большая программа мероприятий, мы вас с ней обязательно познакомим, получим обратный отклик, и, если надо, расширим, скорректируем. Проработкой всех вопросов займётся оргкомитет, вас мы также пригласим к участию в нём», – отметил губернатор.

Во время беседы участник обороны осаждённого Ленинграда в годы войны Геннадий Василюк обратил внимание, что в последнее время незаслуженно мало внимания уделяется произведению Шостаковича – симфонии №7 «Ленинградская». Впервые произведение было исполнено в августе 1942 года в осаждённом городе. «Она звучала во времена глухой блокады Ленинграда, музыкантов всех собрали из разных мест. Это очень сложное произведение. Убедительная просьба исполнить эту симфонию», – обратился к главе региона ветеран.

Михаил Ведерников поддержал эту идею. «Мы обязательно это сделаем, сразу же поручу проработать вопрос комитету по культуре. У Губернаторского симфонического оркестра будет достаточно времени для репетиции», – отметил он.

На встрече также затронули тему проведения смотра-конкурса «Ветеранское подворье». Губернатор сказал, что в этом году мероприятие прошло интересно, а также добавил, что региональное правительство готово предусмотреть дополнительное финансирование, чтобы расширить географию конкурса и пригласить ветеранов из Белоруссии.

«Мероприятие станет ярче, больше и интереснее. Если мы примем такое совместное решение, то и конкуренция станет посерьёзнее», – заметил Михаил Ведерников.

Губернатор обсудил с представителями ветеранских организаций предложения, вопросы и инициативы в сфере социальной политики, образования, патриотического воспитания и по другим направлениям.

В конце встречи Михаил Ведерников поблагодарил присутствующих за взаимодействие, отношение и невероятную энергетику. «Я очень рад, что у нас такая большая эффективная команда, с которой мы можем менять нашу Псковскую область, отношение людей к нашему региону. Это позволяет нам быть вместе и решать самые сложные задачи. Если мы будем друг другу доверять, будем рассчитывать друг на друга, тогда со всеми вызовами справимся, как справлялись предыдущие пять лет», – заключил губернатор.