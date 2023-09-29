Глава Минэкономразвития Максим Решетников прибыл с рабочим визитом в Псковскую область

09:46, 29 сентября 2023, ПАИ

Министр экономического развития России Максим Решетников находится с рабочим визитом в Псковской области сегодня, 29 сентября, сообщает корреспондент ПАИ.

В фокусе внимания руководителя министерства – инвестиционный потенциал региона, развитие промышленного производства и туристской инфраструктуры.

Вместе с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым министр посетит ряд современных производственных предприятий, расположенных на территории особой экономической зоны «Моглино», и туристические объекты, которые активно развиваются благодаря государственной поддержке. На одном из них он проведёт встречу с представителями туриндустрии Псковской области.

Вопросы социально-экономического развития Псковской области Максим Решетников и Михаил Ведерников рассмотрят на отдельном рабочем совещании в правительстве региона.