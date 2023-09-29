Началась 15-я сессия Псковской гордумы

10:07, 29 сентября 2023, ПАИ

Очередная, 15-я сессия Псковской городской Думы седьмого созыва началась сегодня, 29 сентября, передаёт корреспондент ПАИ.

На сессии присутствует 15 депутатов. В проект повестки включили восемь вопросов. В частности, депутаты рассмотрят изменения в городской бюджет на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, вопросы об установке мемориальной доски кавалеру ордена Мужества Павлу Богатыреву, об установке границ двух территориальных общественных самоуправлений.

Кроме того, на сессию вынесен вопрос о внесении изменений в привлечение кредитных ресурсов в 2023 году.

Помимо этого, депутаты внесут изменения в ряд других решений городской Думы.