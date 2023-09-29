Тот случай, когда цифры на бумаге и впечатления совпадают – Максим Решетников позитивно оценил динамику развития Псковской области

17:08, 29 сентября 2023, ПАИ

Министр экономического развития России Максим Решетников позитивно охарактеризовал динамику развития Псковской области.

«Впечатления очень хорошие. Тот случай, когда цифры на бумаге и впечатления совпадают. Виден статистический рост основных показателей, это касается и промышленного и сельскохозяйственного производства, объёма перевозок, налоговых и неналоговых поступлений, реализации национальных проектов и федеральных программ – Псковская область в них активно заявляется», – отметил он, подводя итоги рабочего визита в регион сегодня, 29 сентября, сообщает корреспондент ПАИ.

«Когда на месте видишь предприятия, людей, которые активно работают, взаимодействуют с властями региона, – это производит сильное впечатление. Особая экономическая зона «Моглино» – известная, взрослая. Михаил Юрьевич [Ведерников, губернатор Псковской области. – ПАИ] придал ей новый импульс, формируется мощный, эффективный и очень экологичный химический кластер, выстраиваются кооперационные цепочки. И что важно, этот кластер вырастает уже до научных разработок. Хотя это не та работа, что быстро видна. Но если этим не заниматься, то через 5-7 лет новой экономики не построишь. Очень важно, что Михаил Юрьевич и его команда предметно этим занимаются», – подчеркнул глава Минэкономразвития.

«По развитию туризма большой шаг в регионе был сделан, когда наладили регулярное авиасообщение с Москвой, «Ласточка» ходит до Санкт-Петербурга – это создаёт эффект близкой транспортной доступности. А здесь есть что посмотреть. Псков в рекламе не нуждается, хотя реклама ещё никому не повредила. Главное – создавать условия для комфортного размещения туристов. Объект, на котором мы присутствуем [«Мальская долина». – ПАИ], – один из таких, но не единственный. Коллеги берут федеральную поддержку – и вовремя всё реализуют. Пару-тройку идей после встречи с представителями туротрасли региона в блокнотик записал», – отметил он.