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Общество

Псковским родителям объяснили, как часто нужно водить ребёнка к стоматологу

Как часто нужно посещать стоматолога детям, рассказала врач-ортодонт детского отделения Псковской городской поликлиники Кристина Меева в эфире программы «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Фото: ПАИ. На фото врач-ортодонт детского отделения Псковской городской поликлиники Кристина Меева

«В период с года до трёх к стоматологу нужно ходить раз в год. Этого достаточно. С трёх лет и далее – обязательно раз в полгода. Неважно, беспокоит что-то или нет, это нужно делать с целью профилактики», – отметила она и добавила, что начинать посещать ортодонта надо с пяти лет.

Кристина Меева также подчеркнула, что за зубами ребёнка необходимо начинать следить с самого рождения: чистить, а также массировать дёсны специальной силиконовой щеткой.

Ранее псковский врач-ортодонт рассказала, каким должен быть правильный прикус у ребёнка.

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