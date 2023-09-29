Псковским родителям объяснили, как часто нужно водить ребёнка к стоматологу

17:49, 29 сентября 2023, ПАИ

Как часто нужно посещать стоматолога детям, рассказала врач-ортодонт детского отделения Псковской городской поликлиники Кристина Меева в эфире программы «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«В период с года до трёх к стоматологу нужно ходить раз в год. Этого достаточно. С трёх лет и далее – обязательно раз в полгода. Неважно, беспокоит что-то или нет, это нужно делать с целью профилактики», – отметила она и добавила, что начинать посещать ортодонта надо с пяти лет.

Кристина Меева также подчеркнула, что за зубами ребёнка необходимо начинать следить с самого рождения: чистить, а также массировать дёсны специальной силиконовой щеткой.

Ранее псковский врач-ортодонт рассказала, каким должен быть правильный прикус у ребёнка.