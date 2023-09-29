Овец не пропустили на границе в Псковской области

19:45, 29 сентября 2023, ПАИ

25 овец не пропустили на российско-белорусской границе РФ в Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Государственные инспекторы установили, что овцы перемещались без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих их происхождение, проведение исследований, вакцинаций и обработок.

Кроме того, средства идентификации у животных (ушные бирки) были нечитаемы из-за загрязнений.

Также не соблюдено требование по предупреждению возникновения и распространения болезней животных: маршрут следования овец не согласовали с федеральным органом, осуществляющим государственный ветеринарный надзор.

Овец перевозили в непредназначенном для этого автомобиле в неизвестном направлении.

Перемещение животных по таможенной территории ЕАЭС запрещено, оформлен акт о возврате «живого» груза.