Овец не пропустили на границе в Псковской области
25 овец не пропустили на российско-белорусской границе РФ в Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.
Государственные инспекторы установили, что овцы перемещались без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих их происхождение, проведение исследований, вакцинаций и обработок.
Кроме того, средства идентификации у животных (ушные бирки) были нечитаемы из-за загрязнений.
Также не соблюдено требование по предупреждению возникновения и распространения болезней животных: маршрут следования овец не согласовали с федеральным органом, осуществляющим государственный ветеринарный надзор.
Овец перевозили в непредназначенном для этого автомобиле в неизвестном направлении.
Перемещение животных по таможенной территории ЕАЭС запрещено, оформлен акт о возврате «живого» груза.