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Общество

Порядка 220 производителей выложат свои товары на главной осенней сельхозярмарке Псковской области

Традиционная областная осенняя сельскохозяйственная ярмарка пройдёт в Пскове в субботу, 30 сентября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального правительства.

На ярмарке будет представлена продукция всех крупных предприятий агропромышленного комплекса Псковской области, районных потребительских обществ, более 50 переработчиков мясной, рыбной, молочной и хлебопекарной продукции и других представителей аграрного сектора, а также мастеров прикладного творчества. Всего соберётся порядка 220 участников.

Жители и гости города смогут попробовать и приобрести понравившиеся товары из предложенного разнообразия нового урожая. На прилавках будет представлено изобилие мясной и рыбной продукции, товары птицеводства, свежие и консервированные овощи, фрукты и ягоды, продукты пчеловодства. Местные растениеводы и селекционеры помогут подобрать саженцы декоративных растений, плодовых деревьев и кустарников для садовых участков. Рукодельницы и умельцы продемонстрируют одежду и предметы интерьера, а также товары народного творчества.

Торговые ряды разместятся на территории Октябрьской площади и Октябрьского проспекта с 9:00 до 15:00.

В день проведения ярмарки с 6:00 до 17:00 в Пскове временно прекращается движение автотранспорта по ряду центральных улиц. В это время городской общественный транспорт будет ходить по изменённой схеме, с расписанием можно ознакомиться на сайте.

Напомним, что районные ярмарки проходят в регионе с начала сентября. В Печорском, Островском, Гдовском и Себежском районах торговые ярмарки будут организованы 30 сентября, в Опочецком и Плюсском районах – 1 октября, в Новосокольническом – 14 октября.

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