Замгубернатора Псковской области Денис Салий: 24 на 7 – по-другому не умеем

13:42, 01 октября 2023, ПАИ

«Работа 24 на 7 не пугает, по-другому и не умеем», – сказал Денис Салий, назначенный губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым новым заместителем, курирующим работу представительства региона в Москве. Денис Салий дал своё первое интервью в Пскове в авторской программе «Тема недели» на телеканале «Первый Псковский» в субботу, 30 сентября.

«Михаила Юрьевича [Ведерникова] знаю исключительно с положительной стороны, как человека с исключительно лучшими человеческими качествами и большого профессионала. Работа в режиме 24 на 7 не пугает. И, наверное, можно сказать, что по-другому работать и не умеем», – сказал Денис Салий.

Он назвал причины, по которым принял решение работать в команде Михаила Ведерникова. «Каждый человек должен заниматься своим делом. Семь предыдущих лет аналогичный функционал выполнялся мною для другого региона, и эта работа понятна. Кроме того, задачи, которые предстоит решать в должности заместителя губернатора, курирующего представительство Псковской области в Москве, более широкие, чем были у меня до этого. И эти задачи для меня интересны. Если резюмировать причины, во-первых, это личность руководителя, во-вторых, это понятный алгоритм и опыт работы в данном направлении, в-третьих, это вызовы, которые бросает работа. Это повышение эффективности работы с федеральными органами исполнительной власти. Нужно, чтобы регион был постоянно в повестке и показывал эффективность использования федерального финансирования в прошлом, в настоящем и в дальнейшем получал ещё больше внимания федерального центра», – отметил Денис Салий.