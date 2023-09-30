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Политика

В эфир вышел новый выпуск программы «Тема недели»

Очередной выпуск авторской программы Александра Машкарина «Тема недели» вышел в эфир на телеканале «Первый Псковский».

В программе:

– точка отсчёта нового губернаторского срока Михаила Ведерникова и командная работа;

– интервью с новым заместителем губернатора Денисом Салием, который будет курировать работу постпредства Псковской области в Москве;

– визит в регион Максима Решетникова и поддержка Минэкономразвития.

Отметим, что авторская программа «Тема недели» выходит с 26 августа 2022 года еженедельно по субботам в 20:00 на телеканале «Первый Псковский», повтор – в воскресенье в 12:10. Автор и ведущий Александр Машкарин субъективно, но с помощью экспертов рассказывает о наиболее важных событиях и явлениях в жизни Псковской области.

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