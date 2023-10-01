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Общество

Ярмарка «Осень-2023» проходит в Опочке

Традиционная осенняя сельскохозяйственная продовольственная ярмарка «Осень-2023» проходит в Опочке Псковской области сегодня, 1 октября. В этом году в ней приняло участие порядка 60 хозяйств, организаций, предприятий и индивидуальных предпринимателей. Об этом пишет газета «Красный маяк».

Фото: газета «Красный маяк»

На ярмарке представлены молочная и мясная, хлебная и кондитерская продукция, овощи, фрукты, предметы народных промыслов, товары местных производителей. Здесь можно приобрести свежие продукты крестьянских подворий, хлебобулочные и кондитерские изделия, зерно, мёд и многое другое. Спросом пользуются и посадочные материалы: цветы, ягодные и декоративные культуры, саженцы плодовых деревьев и кустарников.

«Сюрприз ожидал участников районного смотра-конкурса «Ветеранское подворье – 2023». За трудолюбие и неуёмную энергию каждый из них был удостоен соответствующей награды в зависимости от номинации. Праздничную культурно-развлекательную программу предложили работники Дома культуры», – написали в газете. 

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