Малый бизнес Псковской области за год нарастил зарплату в вакансиях на 13% – исследование

08:17, 02 октября 2023, ПАИ

Малый бизнес Псковской области за год нарастил зарплату в вакансиях на 13%. Об этом свидетельствуют данные сервиса HeadHunter.

По данным исследования, обороты отечественного бизнеса во всех 20 анализируемых отраслях показывают положительную динамику при сравнении данных второго квартала 2023 года относительно аналогичного периода прошлого года. Наибольший прирост наблюдается в следующих сферах: «Интернет-магазины» (+63%) за счет постоянно растущего интереса россиян к совершению онлайн-покупок; «Реклама, СМИ, продвижение, полиграфия» (+45%) за счет стремительно возросшего спроса на услуги после запрета привычных площадок для продвижения; «Кино, звукозапись, телевидение, радио, издательство» (+42%) за счет общей популяризации цифровых сервисов.

При этом сравнение предлагаемой заработной платы в Псковской области по итогам II квартала 2023 года по сравнению с тем же периодом в 2022 зафиксирован рост: в микробизнесе — на 9% с 37 533 рублей до 40 766 рублей;

в малом бизнесе — на 13% с 38 767 рублей до 43 900 рублей; в среднем бизнесе — на 6% с 39 233 рублей до 41 666 рублей.