Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Малый бизнес Псковской области за год нарастил зарплату в вакансиях на 13% – исследование

Малый бизнес Псковской области за год нарастил зарплату в вакансиях на 13%. Об этом свидетельствуют данные сервиса HeadHunter.

По данным исследования, обороты отечественного бизнеса во всех 20 анализируемых отраслях показывают положительную динамику при сравнении данных второго квартала 2023 года относительно аналогичного периода прошлого года. Наибольший прирост наблюдается в следующих сферах: «Интернет-магазины» (+63%) за счет постоянно растущего интереса россиян к совершению онлайн-покупок; «Реклама, СМИ, продвижение, полиграфия» (+45%) за счет стремительно возросшего спроса на услуги после запрета привычных площадок для продвижения; «Кино, звукозапись, телевидение, радио, издательство» (+42%) за счет общей популяризации цифровых сервисов.

При этом сравнение предлагаемой заработной платы в Псковской области по итогам II квартала 2023 года по сравнению с тем же периодом в 2022 зафиксирован рост: в микробизнесе — на 9% с 37 533 рублей до 40 766 рублей;
в малом бизнесе — на 13% с 38 767 рублей до 43 900 рублей; в среднем бизнесе — на 6% с 39 233 рублей до 41 666 рублей.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













02 октября 2023

О сладостях поговорят на «Серебряном дожде»
02 октября 2023

Старинную усадьбу выставили на продажу в Псковской области
02 октября 2023

Заболеваемость ОРВИ снизилась в Псковской области
02 октября 2023

Михаил Ведерников: Псковская область активно пользуется господдержкой на строительство модульных отелей
02 октября 2023

Небольшие дожди ожидаются в Псковской области 3 октября
02 октября 2023

Псковский облсовпроф присоединился к Всероссийской акции «За достойный труд!»
02 октября 2023

Новые аттракционы устанавливают в Великих Луках
02 октября 2023

Осенний призыв на военную службу проходит в России

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...