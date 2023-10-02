До 19 градусов прогреется воздух сегодня в Пскове

09:44, 02 октября 2023, ПАИ

Переменная облачность без существенных осадков ожидается в Псковской области 2 октября. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале региона со ссылкой на Псковский гидрометцентр.

Будет дуть умеренный ветер западных направлений. Температура воздуха днём составит от +14 до +19.

В Пскове температура будет от +17 до +19, а в Великих Лук – от +15 до +17.