До 19 градусов прогреется воздух сегодня в Пскове
Переменная облачность без существенных осадков ожидается в Псковской области 2 октября. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале региона со ссылкой на Псковский гидрометцентр.
Будет дуть умеренный ветер западных направлений. Температура воздуха днём составит от +14 до +19.
В Пскове температура будет от +17 до +19, а в Великих Лук – от +15 до +17.
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