Старинную усадьбу выставили на продажу в Псковской области

11:53, 02 октября 2023, ПАИ

Старинную усадьбу «Лющик» выставили на продажу в Псковской области. Об этом сообщается на сайте объявлений Avito.

Объект находится на левом берегу реки Городоньки в северной части деревни Лющик в Плюсском районе.

Владелец объявления сообщает, что достоверных данных об архитекторе усадьбы нет, но по одной из версий, она была возведена в середине XIX века для псковской ветви шведской семьи Левенгагенов (герб семейства полностью сохранился на здании).

По второй версии ещё в начале XIX века здание принадлежало Софье Дмитриевой.

Рядом с усадьбой сохранился пруд. «Есть легенда о том, что дно пруда было вымощено плиткой, но никаких подтверждений этой легенды не существует. Попытка чистки пруда окончилась полным крахом, так как люди утверждают, что где-то на дне существует какой-то ключ или родник, секрет которого знал только барин, проигравший усадьбу в карты», – говорится на сайте.

Здание построено в стиле французских дворцов (эклектика). С западной стороны усадьбы расположены цветники и фонтан, перед северным фасадом расположился нижний, ландшафтный парк, с восточной стороны – липовые боскеты и фруктовый сад.

Напомним, что в 2015 году здание купил петербуржец, который решил его отреставрировать.