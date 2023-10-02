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Общество

Усадьбу помещика Протопопова продают в Псковской области

Старинную усадьбу «Нижние Дубровки» XIX – начала ХХ века выставили на продажу в Псковской области. Об этом сообщается на сайте объявлений Avito.

Фото: скриншот с сайта Avito

Усадьба помещика С. И. Протопопова на Смоленском тракте находится в деревне Дубровка Дедовичского района.

От тракта к главному дому ведут две подъездные аллеи. Дом сохранился с примыкающими к нему двумя одноэтажными крыльями – флигелями – и двумя портиками входов, а также с дорическими колоннами на высоких постаментах в архитектурном стиле ампир.

Автор объявления обращает внимание на здание молочной – декоративной валунно-кирпичной кладки с башенкой, относящееся к неоромантизму начала ХХ века.

На территории усадьбы сохранился валунный скотный двор и парк с вековыми деревьями и большим прудом, а также каменная кладка под второе здание.

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