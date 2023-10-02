Посвящённый развитию письменной речи вебинар состоится в Пскове

11:48, 02 октября 2023, ПАИ

Бесплатный вебинар «Нарушение письменной речи: норма развития, предпосылки возникновения, неврологическая составляющая» под руководством преподавателя кафедры технологии работы с лицами с особыми потребностями Юлии Тимофеевой пройдёт в ПсковГУ 10 октября в 15:00. Об этом сообщается в группе «Содействие (ПсковГУ)» в соцсети «ВКонтакте».

«Недоразвитие устной речи может привести к нарушениям письменной в период школьного обучения. Неуспеваемость по русскому языку, функциональная неграмотность, отсутствие мотивации к учебной деятельности возникают неслучайно. Важно понять и своевременно распознать это несоответствие возрастной норме, которое связано со взаимовлиянием внешнего (говорение, письмо) и внутреннего (восприятие речи, чтение) аспектов речи», – говорится в сообщении.

В рамках встречи родители, законные представители детей, а также все, кто хочет взять на воспитание приёмного ребёнка узнают о нормах развития письменной речи, а также о связи устной и письменной речи в период подготовки ребёнка к школе и в школьном возрасте.

Кроме того, на вебинаре будут обсуждаться основные причины возникновения нарушений письменной речи и меры предупреждения проблемы, а также её устранения в случае возникновения.

Отметим, что организатором вебинара выступает служба семейного консультирования «Содействие», созданная в Псковском государственном университете в рамках национального проекта «Образование».