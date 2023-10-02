Директор великолукской школы прошла в финал конкурса «Лучшая педагогическая династия»

12:48, 02 октября 2023, ПАИ

Директор школы № 6 Великих Лук Наталья Любавина стала финалистом конкурса «Лучшая педагогическая династия» в номинации «Из века в век». Об этом пишет портал Luki-News.

Так, экспертное сообщество Всероссийского конкурса «Лучшая педагогическая династия» определило финалистов конкурса. По итогам оценивания более 600 заявок из 78 регионов страны для участия в финале была отобрана 21 педагогическая династия.

Напомним, что финал всероссийского конкурса пройдёт в очном формате с 8 по 11 октября 2023 года в Уфе на базе Акмуллинского университета.

Конкурс проводится по трём номинациям: «Фундамент будущего» (для династий, общий педагогический стаж которых составляет от 50 до 150 лет), «Призвание быть» (для династий, общий педагогический стаж которых составляет от 151 до 300 лет) и «Из века в век» (для династий со стажем более 300 лет).