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Общество

МегаФон запустил LTE в Полистовском заповеднике

МегаФон предоставил доступ к LTE-сети жителям и туристам в деревне Гоголево Локнянского района. Стабильная голосовая связь и 4G-интернет стали доступны для посетителей одного из крупнейших в Европе природного заповедника – Полистово-Ловатской водно-болотной системы. Теперь абоненты компании могут пользоваться всеми современными цифровыми сервисами на скорости до 40 Мбит/с. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе компании.

МегаФон запустил LTE в Полистовском заповеднике. Фото: ПАО «Мегафон»

Для качественного 4G-покрытия туристических, научно-технических объектов и жилых домов инженеры компании спланировали размещение оборудования таким образом, чтобы радиосигнал максимально покрывал территорию и проникал внутрь зданий и сооружений.

В деревне Гоголево расположены гостевой дом, музей деревенского быта и научно-техническая база, обустроен экологический класс под открытым небом «Полистовье на ладони». Теперь не только гости природного заказника могут выкладывать в сеть красивые виды, но и жители деревни, где суммарно проживает не более 200 человек, могут в полном объёме пользоваться современными онлайн-сервисами.

«Высокоскоростной интернет и голосовые услуги связи помогут создать необходимые условия для безопасного путешествия в дикую, нетронутую природу с минимальным воздействием на неё. Большинство туристов приезжает посмотреть на удивительную экосистему из Псковской, Ленинградской и Московской областей. Туристический поток из года в год увеличивается, поэтому для комфорта наших абонентов мы строим новые базовые станции не только в густонаселённых городских районах, но и в туристических локациях», – отметил директор Псковского регионального отделения ПАО «Мегафон» Александр Долгих.

Полистовский заповедник, обладающий неповторимым составом орнитофауны, расположен на востоке Псковской области и охраняет западную часть Полистово-Ловатской водно-болотной системы, состоящей из 15 слившихся болотных массивов. Его площадь составляет более 37 тысяч гектаров, из которых 80 % – болотные массивы. Здесь ведётся активная научная работа по репатриации медвежат-сирот, выращенных в охранной зоне государственного заповедника, реализуется множество программ по экологическому просвещению и экологическому туризму.

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