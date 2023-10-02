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Чем удивили пекари организаторов VI Праздника псковского пирога

Чем удивили пекари организаторов VI Праздника псковского пирога и насколько эффективными оказались новые правила дегустации выпечки, рассказала организатор проекта Ольга Банникова в беседе с корреспондентом ПАИ.

Чем удивили пекари организаторов VI Праздника псковского пирога. Фото: ПАИ

«Пироги были очень классные, разные, и их было очень много. Начинки тоже разные, конечно, много классических: из яблок, с сезонными ягодами, было много пирогов с тыквой, ещё с селёдкой, со снетками был пирог, и в виде рыб в том числе», – рассказала Ольга Банникова.

По её словам, многих приятно порадовал пирог с творогом с надписью «Россия начинается здесь». Необычным оказался пирог в виде самовара, а также пирог в виде рыбки.

Ольга Банникова также рассказала, почему новые правила дегустации оказались эффективнее.

«Наша система с купонами нам понравилась. В этот раз пекари сказали: «Наконец мы попробовали пироги!». Потому что, когда была раздача, там самые активные люди вперёд вырывались, а остальным не хватало. А в этот раз тем, кто принёс пироги, выдавали купоны на дегустацию. А вторую половину – мы раздавали артистам. Они тоже смогли угоститься пирогами наконец-то. Какая-то часть пирогов была и на продажу», – сказала она.

С фоторепортажем с VI Праздника псковского пирога можно ознакомиться здесь.

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