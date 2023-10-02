Отопительный сезон начинается в Пушкиногорском районе
Отопительный сезон начинается в Пушкиногорском районе. Об этом сообщает районная газета «Пушкинский край».
Соответствующее постановление сегодня подписала глава Пушкиногорского района Оксана Филиппова.
Согласно документу, с 3 октября к теплоснабжению будут подключены объекты социальной сферы, с 6 октября – объекты жилого фонда и прочие потребители тепловой энергии.
Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников заявил, что подключение отопления в многоквартирных домах начнётся после устойчивого похолодания.
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02 октября 2023
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