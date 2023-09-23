Михаил Ведерников: Подключение отопления в многоквартирных домах начнётся после устойчивого похолодания

19:54, 23 сентября 2023, ПАИ

Подключение отопления в многоквартирных домах в Псковской области начнётся после устойчивого похолодания. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в видеообращении к жителям региона, опубликованном в его Telegram-канале.

По его словам, в регионе 23 муниципальных образования из 26 уже получили паспорта готовности к отопительному сезону, а Гдовский и Новосокольнический районы, а также Псков получат паспорта до конца сентября.

«Подключение отопления в многоквартирных домах начнётся после устойчивого похолодания. При этом в социальные учреждения подача тепла может начаться раньше по заявке руководителя учреждения», – отметил Михаил Ведерников.

Ранее директор Псковских тепловых сетей Игорь Максимов заявил, что отопительный сезон в Пскове начнётся не раньше 2 октября.