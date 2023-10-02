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Общество

Почти на 100% заполнен Центр временного содержания иностранцев в Пскове

Уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов посетил Центр временного содержания иностранных граждан в Пскове. Об этом ПАИ сообщил омбудсмен.

Фото предоставил уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов

Всего по решению МВД России в Псков направили почти 100 иностранных граждан за нарушения условий пребывания в Санкт-Петербурге. Из-за этого ЦВСИГ в Пскове заполнен практически полностью – на 98 %.

Как выяснил Дмитрий Шахов из бесед с гражданами Узбекистана, Таджикистана, Киргизии и полученных документов, основными правонарушениями, которые они допустили, стала работа без патентов, ситуации, когда патенты выданы в одном регионе, а люди работали в другом регионе, нахождение в России без действующих документов на право нахождения в России и другие.

Сейчас уполномоченные федеральные службы проверяют и готовят необходимые документы для депортации и выдворения, а также реадмиссии в соответствующие государства. Однако из-за того, что ещё не на всех иностранцев, содержащихся в псковском ЦВСИГ, документы переданы из Санкт-Петербурга, удлиняются сроки выполнения передаточных процедур.

После оперативного взаимодействия с руководством соответствующих правоохранительных структур и уполномоченным по правам человека в Санкт-Петербурге Светланой Агапитовой псковский омбудсмен попросил оказать максимальное содействие в скорейшем предоставлении необходимых документов из Санкт-Петербурга для организации отправки мигрантов в свои страны. Тем более многие из иностранных граждан, находящихся в псковском ЦВСИГ, рассказали, что готовы сами оплатить билеты для выезда на родину. Главное, как почти они все заявили псковскому омбудсмену: «Ну очень, очень хочется домой».

Жалоб на условия содержания нет, отметил Дмитрий Шахов. Это также подтверждается и внеплановыми проверками со стороны регионального омбудсмена, подтверждающими соблюдение международных и российских стандартов по условиям содержания в ЦВСИГ МВД России Пскова.

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