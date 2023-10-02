Первый снег может выпасть в Псковской области уже на этой неделе

17:08, 02 октября 2023, ПАИ

Первый снег может выпасть в Псковской области уже на этой неделе. Об этом сообщила начальник Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» Тала Нещадимова в беседе с корреспондентом ПАИ.

«Есть небольшая вероятность смешанных осадков – дождь со снегом – в последний день недели», – отметила метеоролог.

Тала Нещадимова также подчеркнула, что погода на неделе будет значительно отличаться от сентябрьской. «Мы ожидаем дождливую и ветреную погоду. В отдельные дни ветер будет порывистым либо умеренным. Температуры тоже будут постепенно понижаться: 15-20, 13-18 градусов», – уточнила она.

Подробнее ознакомиться с прогнозом на неделю с 2 по 8 октября можно по ссылке.