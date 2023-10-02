Какая погода ждёт псковичей на этой неделе

16:53, 02 октября 2023, ПАИ

О том, какая погода будет в Псковской области с 2 по 8 октября, рассказала начальник Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» Тала Нещадимова в беседе с корреспондентом ПАИ.

«Погода будет значительно отличаться от того, к чему мы привыкли в сентябре. Мы ожидаем дождливую и ветреную погоду. В отдельные дни ветер будет порывистым либо умеренным. Температуры тоже будут постепенно понижаться: 15-20, 13-18 градусов», – пояснила она.

Метеоролог также уточнила, что к концу недели прогнозируется от +10 до +15 градусов. При этом ночные температуры составят от + 1 до +7 градусов.

Ранее сообщалось, что небольшие дожди ожидаются в Псковской области 3 октября.