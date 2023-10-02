Осенний месячник по уборке территорий стартовал в Великих Луках

16:07, 02 октября 2023, ПАИ

Осенний месячник по благоустройству территорий стартовал в Великих Луках. Продлится он до 10 ноября. Об этом ПАИ сообщили в администрации города.

Всех физических и юридических лиц, независимо от их организационно-правовых форм, призывают организовать работы по санитарной очистке и уборке принадлежащих им территорий, а также прилегающих территорий общего пользования, расположенных на расстоянии не менее десяти метров от границ занимаемых земельных участков, ограждений, объектов, закрепленных улиц и скверов.

Жителей частного сектора администрация города также просит провести уборку придомовых территорий и очистку ливневых канав.

Помимо этого, всех великолучан приглашают принять участие в общегородских субботниках, которые пройдут 13, 27 октября и 3, 10 ноября.