Осенний месячник по уборке территорий стартовал в Великих Луках
Осенний месячник по благоустройству территорий стартовал в Великих Луках. Продлится он до 10 ноября. Об этом ПАИ сообщили в администрации города.
Всех физических и юридических лиц, независимо от их организационно-правовых форм, призывают организовать работы по санитарной очистке и уборке принадлежащих им территорий, а также прилегающих территорий общего пользования, расположенных на расстоянии не менее десяти метров от границ занимаемых земельных участков, ограждений, объектов, закрепленных улиц и скверов.
Жителей частного сектора администрация города также просит провести уборку придомовых территорий и очистку ливневых канав.
Помимо этого, всех великолучан приглашают принять участие в общегородских субботниках, которые пройдут 13, 27 октября и 3, 10 ноября.
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