Экскурсия о творчестве Айвазовского состоялась в псковском музее

17:00, 02 октября 2023, ПАИ

Уникальная тематическая экскурсия, которая познакомила участников с образом Иисуса Христа в творчестве Ивана Айвазовского, состоялась в картинной галерее Псковского музея-заповедника 30 сентября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея. Занятие стало частью «Христологического цикла» и было посвящено празднику Воздвижения Креста Господня.

В ходе мероприятия сотрудник художественного отдела, хранитель экспозиции картинной галереи Мария Проценко рассказала участникам о жизни и творчестве Айвазовского и познакомила с работами из собрания музея. Специально для экскурсии в этот день из фондов были выставлены две картины художника – «Христос, идущий по морю» и «Берег моря или Прибой у скалистого берега».

«Айвазовский был одним из величайших художников мира и настоящим благодетелем своей Родины. Сегодняшняя экскурсия проходит в рамках христологического цикла и направлена на то, чтобы не просто узнать о творчестве и биографии живописца, а найти связь с духовной историей. В собрании псковского музея есть уникальная картина «Христос, идущий по морю», которая помогает найти эту связь», – рассказала Мария Проценко.

Стоит отметить, что тематическая экскурсия вызвала большой интерес у жителей и гостей Пскова. Они внимательно слушали рассказ хранителя экспозиции и отмечали, что взглянули на творчество, казалось бы, такого знакомого Айвазовского с другой стороны.

«Иван Константинович сегодня для меня открылся по-новому. Я его всегда воспринимал как художника-мариниста, баталиста. Оказывается, что Айвазовский был художником, который пишет святые картины. Работа «Христос, идущий по морю» производит неизгладимое впечатление и по-настоящему трогает душу. Это очень важно для меня как для верующего человека», – поделился впечатлениями участник занятия Игорь Колтушкин.

В конце экскурсии посетители насладились концертом с участием певчих из церкви Воскресения Христова со Стадища. Песнопения были подобраны с учётом упоминания в них стихии и моря. Также на память о посещении музея гости получили открытки с изображением картины Ивана Айвазовского.