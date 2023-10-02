На семь месяцев раньше срока закончили ремонт трёх улиц в Пскове
Ремонт улиц Новаторов, Евлентьева и Индустриальной от Новаторов до Литейной завершён на семь месяцев раньше срока. Об этом сообщил глава Пскова Борис Елкин в своём Telegram-канале.
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Фото: Telegram-канал Бориса Елкина
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Фото: Telegram-канал Бориса Елкина
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Фото: Telegram-канал Бориса Елкина
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Фото: Telegram-канал Бориса Елкина
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Фото: Telegram-канал Бориса Елкина
Кроме того, на улицах Евлентьева и Индустриальной помимо проезжей части сделали тротуары. По просьбам жителей и работников местных предприятий продлили маршрут автобуса № 3 и обустроили остановки.
Путепровод на улице Индустриальной сдан в срок. На нём заменили опоры освещения.
В общей сложности привели в порядок около пяти километров дорожного полотна, уточнил глава Пскова.
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