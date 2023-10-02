Систему горячего водоснабжения отремонтировали в доме на улице Труда в Пскове

18:40, 02 октября 2023, ПАИ

Капитальный ремонт системы горячего водоснабжения завершился в доме № 47 на улице Труда в Пскове, сообщили ПАИ в пресс-службе Фонда капитального ремонта Псковской области.

«Подрядная организация ООО «Капитал-Строй» в соответствии с договором от 21 марта 2023 года № 13/КР вышла на объект в апреле, приёмка выполненных работ состоялась в прошлый понедельник, 25 сентября», – говорится в сообщении.

В доме заменили магистральные трубы и стояки в местах общего пользования, выполнили изоляцию труб в подвальном помещении и монтаж запорной арматуры, а в жилых помещениях заменили стояки горячего водоснабжения и установили полотенцесушители.

По окончании работ провели гидравлическое испытание трубопроводов, которое необходимо для выявления возможных недостатков и проверки герметичности и надёжности системы.

Ремонт был выполнен в рамках реализации краткосрочного плана региональной программы капитального ремонта на 2023 год.

Отметим, что собираемость взносов на капитальный ремонт в многоквартирном доме № 47 составляет более 94 %.