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Общество

Бойцы «Зубра» и воспитанники «Зубрёнка» поучаствовали в спортивных состязаниях в Пскове

Спортивно-патриотическое мероприятие с участием бойцов спецназа «Зубр» и воспитанников ВПК «Зубрёнок» состоялось в городском клубе «Спортивное единство» в Пскове, сообщили ПАИ в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

  • Бойцы «Зубра» и воспитанники «Зубрёнка» поучаствовали в спортивных состязаниях в Пскове
    Фото: пресс-служба УФСИН России по Псковской области
  • Бойцы «Зубра» и воспитанники «Зубрёнка» поучаствовали в спортивных состязаниях в Пскове
    Фото: пресс-служба УФСИН России по Псковской области
  • Бойцы «Зубра» и воспитанники «Зубрёнка» поучаствовали в спортивных состязаниях в Пскове
    Фото: пресс-служба УФСИН России по Псковской области
  • Бойцы «Зубра» и воспитанники «Зубрёнка» поучаствовали в спортивных состязаниях в Пскове
    Фото: пресс-служба УФСИН России по Псковской области
  • Бойцы «Зубра» и воспитанники «Зубрёнка» поучаствовали в спортивных состязаниях в Пскове
    Фото: пресс-служба УФСИН России по Псковской области
  • Бойцы «Зубра» и воспитанники «Зубрёнка» поучаствовали в спортивных состязаниях в Пскове
    Фото: пресс-служба УФСИН России по Псковской области
  • Бойцы «Зубра» и воспитанники «Зубрёнка» поучаствовали в спортивных состязаниях в Пскове
    Фото: пресс-служба УФСИН России по Псковской области
  • Бойцы «Зубра» и воспитанники «Зубрёнка» поучаствовали в спортивных состязаниях в Пскове
    Фото: пресс-служба УФСИН России по Псковской области
  • Бойцы «Зубра» и воспитанники «Зубрёнка» поучаствовали в спортивных состязаниях в Пскове
    Фото: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

Событие, приуроченное ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом, «Вместе против террора» собрало более ста гостей. Его участниками стали сотрудники отдела специального назначения «Зубр» УФСИН России по Псковской области, воспитанники военно-патриотического клуба «Зубрёнок» центра «Патриот», дети из Красногородской школы-интерната «Агрошкола», спортсмены клуба единоборств «Спортивное единство», родители и горожане. Организаторами мероприятия стали АНО «Клуб единоборств «Спортивное единство», ОСН «Зубр» и Общественная палата Псковской области.

Собравшихся поприветствовали бойцы отдела специального назначения «Зубр» – судьи соревновательных площадок Павел Фалилеев и Андрей Мусатов. Они озвучили основные этапы спортивной программы: подтягивание, отжимания и пресс, вис на спортивных «рукавах» и норматив надевания противогаза.

Состязания продлились более трёх часов.

Победителей наградили грамотами и специальными призами в 18 категориях.

В конце мероприятия участников ждали общее фотографирование, чаепитие и мастер-классы «зубрят» по сборке-разборке боевого оружия.

Мероприятие прошло в рамках реализации проекта «Сектор силы», который стал победителем конкурса президентских грантов, а также при поддержке «Женского движения Единой России», членом которого является руководитель клуба единоборств «Спортивное единство» Кристина Тимофеева.

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