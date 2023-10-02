IX научная конференция «Культурное наследие Псковской земли и сопредельных территорий» пройдёт в Пскове

20:30, 02 октября 2023, ПАИ

IX ежегодная научно-практическая конференция «Культурное наследие Псковской земли и сопредельных территорий» состоится в Пскове 10 ноября, сообщили ПАИ в региональном комитете по охране объектов культурного наследия.

Тема конференции – «Традиции и инновации в деле сохранения культурного наследия: теория и практика».

В работе конференции примут участие представители органов охраны объектов культурного наследия, ведущие специалисты музеев, преподаватели учебных заведений, а также архитекторы, историки, искусствоведы и эксперты, занимающиеся вопросами изучения и воссоздания архитектурного наследия.

Целью конференции является обмен опытом и установление профессиональных связей широкого круга специалистов, работающих в области сохранения, воссоздания и популяризации архитектурного наследия.

Организаторами мероприятия выступает комитет по охране объектов культурного наследия Псковской области совместно с ГАУК ПО «Научно-производственный центр по охране и использованию памятников истории и культуры».

Конференция пройдёт по адресу Псков, улица Некрасова, дом 3в (конференц-зал ресторанно-гостиничного комплекса «Двор Подзноева»).

Заявки на участие в конференции принимаются до 20 октября по электронной почте pskov-npc-сonf@yandex.ru.

Для получения дополнительной информации обращаться по телефону (8 8112) 72-35-78.