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Общество

Пользователей электросамокатов обяжут страховаться 

В России могут ввести обязательное страхование гражданской ответственности для постоянных пользователей электросамокатов и электровелосипедов. Например, речь идет о курьерах. Соответствующее предложение депутатов Госдумы положительно оценил Центробанк, пишут «Известия».

«Разделяя озабоченность возросшим количеством дорожно-транспортных происшествий с участием СИМ (средств индивидуальной мобильности. — Ред.), отмечаем, что обязательное страхование гражданской ответственности лиц, их эксплуатирующих, представляется действенным инструментом, направленным на защиту прав потерпевших», говорится в ответе ЦБ в Госдуму.

По словам разработчика инициативы, депутата ГД Александра Якубовского, это мера позволит компенсировать причиненный ущерб как здоровью, так и имуществу граждан, пострадавших в ДТП с участием СИМ.

Банк России считает, что предметно обсуждать создание системы обязательного страхования гражданской ответственности пользователей таких транспортных средств (средств индивидуальной мобильности) можно только после решения комплекса задач, прямо не относящихся к страховому законодательству, сказали в пресс- службе ЦБ.

«В частности, нужно решить вопросы идентификации таких пользователей и владельцев этих средств, установить порядок фиксации ДТП с их участием, а также ужесточить требования к эксплуатации средств индивидуальной мобильности», — сказали там.

По мнению директора по страхованию группы компаний BestDoctor Дениса Гаврилова, введение страхования для СИМ, по аналогии с ОСАГО для автомобилистов и мотоциклистов, поможет, во-первых, выявить и решить назревшие проблемы, а, во- вторых, снизить аварийность за счет внедрения материальной ответственности.

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