Студентов ПсковГУ приглашают в поход по Мальской долине

10:13, 03 октября 2023, ПАИ

Студенческий спортклуб «Псковские барсы» совместно с Молодежным клубом Российского географического общества Псковской области приглашают студентов ПсковГУ в поход по Мальской долине. Прогулка состоится 8 октября и будет приурочена к Международному дню бездорожья, сообщили ПАИ в пресс-службе вуза.

«Благодаря таким выездам на природу ты не только откроешь для себя новые места, но и поможешь своему организму, ведь ходьба – это отличное средство для поддержания физической активности и общего здоровья, – отметили организаторы. – Она укрепляет сердце, улучшает кровообращение, помогает снижать вес и укреплять мышцы. А ещё прогулки на свежем воздухе в хорошей компании способствуют релаксации и улучшению настроения, снижают стресс и тревожность».

Нужна регистрация. Каждому участнику необходимо взять с собой еду/чай на день. Место встречи – автовокзал, время – 9:00.

Количество мест – 35 человек.