На подарки учителям псковичи потратят в среднем около 1800 рублей

11:26, 03 октября 2023, ПАИ

Родители из Москвы и Санкт-Петербурга потратят на День учителя больше, чем в среднем по стране: 3700 и 3300 рублей соответственно. В Пскове расходы на поздравление классного руководителя в этом году составят в среднем 1800 рублей, сообщает SuperJob.

Средние затраты на поздравление классных руководителей в День учителя по России в целом составляют 3200 рублей, что на 200 рублей больше, чем год назад. По традиции чаще всего учителям в этот день преподносят букеты. В качестве подарков также популярны наборы кофе, чая и/или конфет и сертификаты.

