Ночное освещение организуют от Заводского переулка до улицы Рабочей в Кунье

12:34, 03 октября 2023, ПАИ

Прокуратура района провела проверку наличия уличного освещения от переулка Заводского до улицы Рабочей в Кунье и выявила нарушения в деятельности городского поселения. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе прокуратуры района.

Во время проведения проверки установлено, что от Заводского переулка до улицы Рабочей отсутствует уличное освещение в ночное время.

Это нарушает права граждан на личную безопасность, может способствовать бытовому травматизму, создаёт благоприятные условия для совершения правонарушений и преступлений, проведения террористических актов и свидетельствует о ненадлежащем исполнении действующего законодательства в части благоустройства территории.

В связи с этим прокурор района направил в Великолукский районный суд иск, чтобы обязать администрацию Куньи установить уличное освещение от Заводского переулка до улицы Рабочей.

В настоящее время иск рассмотрен, требования прокурора удовлетворены.