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Великолучанин развернул флаг Союза десантников России на вершине горы Фишт

Житель Великих Лук Денис Пасечник принял участие в групповом туристическом походе, главной целью которого стало восхождение на самую западную вершину Кавказа – гору Фишт. Она находится на границе Адыгеи и Краснодарского края. Об этом пишет Luki-News со ссылкой на Союз десантников России.

Великолучанин развернул флаг Союза десантников России на вершине горы Фишт. Фото: Союз десантников Псковской области

«Для меня это был новый опыт, потому что раньше я не ходил в горы и не занимался альпинизмом. Это была проверка самого себя и своих качеств: силы воли, выдержки, терпения», – поделился Денис Пасечник.

Восхождение на Фишт далось ему непросто: на пути туристов встречались опасные участки, обвалы и ледники с глубокими трещинами, однако вершину всё же удалось покорить, и на высоте 2 867 метров над уровнем моря великолучанин развернул флаг Союза десантников России.

«Я взял флаг Союза десантников России на вершину, потому что периодически провожу различные спортивные мероприятия для воспитанников клуба, который курируется союзом. Детишки должны на кого-то смотреть и с кого-то брать пример, а потом ставить перед собой цели. Я стараюсь быть для них таким человеком», – отметил Денис Пасечник.

Восхождение на гору Фишт дало великолучанину стимул двигаться дальше. Мужчина и дальше планирует покорять различные вершины.

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