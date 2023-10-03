Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Итоги турнира по самбо «Открытие сезона» подвели в Пскове

Подведены итоги турнира по самбо «Открытие сезона» среди юношей и девушек, который прошёл в Пскове 30 сентября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе администрации Пскова.

Спортсмены на пьедестале турнира «Открытие сезона» в Пскове. Фото: администрация Пскова

В турнире в числе спортсменов 2011–2013 годов рождения приняли участие команды из шести муниципалитетов Псковской области, а также спортсмены из Новгородской, Мурманской и Тверской областей. Учащиеся псковских спортшкол «Мастер» и «Бригантина» завоевали две золотых, четыре серебряные и шесть бронзовых медалей.

Также прошёл турнир среди юношей и девушек 2006–2008 годов рождения. В нём спортсмены псковской спортшколы «Мастер» под руководством тренеров Дмитрия Алекминского, Дмитрия Михайлова, Елены Ивановой и Сергея Фомина получили 14 медалей, семь из которых золотые. Спортсмены школы «Бригантина» под руководством Николая Швеца, Сергея Дмитриева и Сергея Кузнецова взяли одно золото и две бронзы.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













03 октября 2023

Итоги турнира по самбо «Открытие сезона» подвели в Пскове
03 октября 2023

ФК «Псков-2000» вернулся спустя 18 лет отсутствия
03 октября 2023

Соревнования по скандинавской ходьбе прошли в Пскове
03 октября 2023

15 призов привезли печерянки с соревнований по художественной гимнастике в Луге
03 октября 2023

Великолучанин получил звание мастера спорта по самбо
03 октября 2023

Турнир по шахматам «Шаг вперёд» пройдёт в Пскове 22 октября
03 октября 2023

Итоги турнира по волейболу подвели в Великих Луках
03 октября 2023

«Морозный вызов» ждёт псковичей на соревнованиях по зимнему плаванию

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...