Итоги турнира по самбо «Открытие сезона» подвели в Пскове

18:11, 03 октября 2023, ПАИ

Подведены итоги турнира по самбо «Открытие сезона» среди юношей и девушек, который прошёл в Пскове 30 сентября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе администрации Пскова.

В турнире в числе спортсменов 2011–2013 годов рождения приняли участие команды из шести муниципалитетов Псковской области, а также спортсмены из Новгородской, Мурманской и Тверской областей. Учащиеся псковских спортшкол «Мастер» и «Бригантина» завоевали две золотых, четыре серебряные и шесть бронзовых медалей.

Также прошёл турнир среди юношей и девушек 2006–2008 годов рождения. В нём спортсмены псковской спортшколы «Мастер» под руководством тренеров Дмитрия Алекминского, Дмитрия Михайлова, Елены Ивановой и Сергея Фомина получили 14 медалей, семь из которых золотые. Спортсмены школы «Бригантина» под руководством Николая Швеца, Сергея Дмитриева и Сергея Кузнецова взяли одно золото и две бронзы.

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