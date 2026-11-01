Псковскому ветерану СВО Игорю Пучкову приобрели специализированную лодку и сиденье для тренировок

15:46, 01 ноября 2026, ПАИ

Специализированную лодку и сиденье для занятий греблей на каноэ приобрели для ветерана СВО, члена сборной России по спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Игоря Пучкова. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём канале в мессенджере MAX.

«Продолжаем обеспечивать современным инвентарём и оборудованием наших спортсменов, которые показывают высокие результаты на соревнованиях всероссийского и международного уровня. А этот случай – особенно важный», – написал глава региона.

Игорь Пучков – серебряный призёр чемпионата России и неоднократный призёр всероссийских соревнований. В апреле на Кубке России и всероссийских соревнованиях в Краснодаре он завоевал серебро на дистанциях 200 и 500 метров в дисциплине VL-1. По словам губернатора, новый инвентарь позволит спортсмену тренироваться в полную силу и готовиться к главным официальным стартам.

«Развитие адаптивного спорта и поддержка ветеранов, которые после службы демонстрируют железную силу духа, – наш безусловный приоритет. К этой задаче мы подходим системно», – подчеркнул Михаил Ведерников.

Он также сообщил, что по поручению президента уже в следующем году начнётся строительство двух комплексов центра адаптивной физической культуры и спорта – в Пскове и Печорах. Они станут современной профессиональной базой для тренировок, реабилитации и восстановления ветеранов и жителей с ограничениями по здоровью.

«Желаю Игорю новых побед! Пусть флаги России и Псковской области как можно чаще поднимаются на самых престижных турнирах», – добавил губернатор.