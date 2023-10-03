Партию корма для животных запретили ввозить в Псковскую область
1,6 тонны корма для домашних животных запретили ввозить в Псковскую область. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.
Партию корма везли из Белоруссии в Московскую область. В деревне Лобок сотрудники Россельхознадзора провели ветеринарный контроль и установили отсутствие ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих безопасность и происхождение товара.
Перемещение корма для домашних животных по таможенной территории Евразийского экономического союза было запрещено, оформлен акт о возврате груза.
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