Партию корма для животных запретили ввозить в Псковскую область

19:52, 03 октября 2023, ПАИ

1,6 тонны корма для домашних животных запретили ввозить в Псковскую область. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Партию корма везли из Белоруссии в Московскую область. В деревне Лобок сотрудники Россельхознадзора провели ветеринарный контроль и установили отсутствие ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих безопасность и происхождение товара.

Перемещение корма для домашних животных по таможенной территории Евразийского экономического союза было запрещено, оформлен акт о возврате груза.