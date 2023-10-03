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Общество

Партию корма для животных запретили ввозить в Псковскую область

1,6 тонны корма для домашних животных запретили ввозить в Псковскую область. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Партию корма везли из Белоруссии в Московскую область. В деревне Лобок сотрудники Россельхознадзора провели ветеринарный контроль и установили отсутствие ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих безопасность и происхождение товара.

Перемещение корма для домашних животных по таможенной территории Евразийского экономического союза было запрещено, оформлен акт о возврате груза.

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