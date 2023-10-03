17,5 тысячи жителей Псковской области приняли участие в тренировке по гражданской обороне

21:54, 03 октября 2023, ПАИ

17 541 житель Псковской области принял участие в масштабной тренировке по гражданской обороне, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.



Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области



Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области



Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области



Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области



Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области



Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области



Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области



Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области



Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области



Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области



Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области



Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области



Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области

























В мероприятиях по проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ, а также эвакуации населения, приняли участие 602 человека и 36 единиц техники.

Отметим, что тренировка прошла во всех федеральных органах исполнительной власти и субъектах РФ под руководством МЧС России. Моделировалась наиболее сложная обстановка с учётом рисков чрезвычайных ситуаций. Участникам приходилось решать различные задачи в ходе штабной работы и практических действий.