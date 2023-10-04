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Общество

День гражданской обороны МЧС России празднуется сегодня

День гражданской обороны МЧС РФ отмечается в России ежегодно 4 октября.

Гражданская оборона (ГО) — система мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории Российской Федерации от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.

Гражданская оборона является составной частью оборонного строительства и обеспечения безопасности страны и выполняет одну из важнейших функций государства. Специализированные подразделения гражданской обороны РФ за прошедшие годы принимали участие более чем в 150 тысячах спасательных операций в России и 48 странах мира.

4 октября 1932 года постановлением правительства была создана общесоюзная система местной противовоздушной обороны СССР (МПВО) и утверждено положение о ней. Именно с этого времени и началось создание системы Гражданской обороны страны, которая прошла несколько этапов своего развития.

МПВО сыграла большую роль в ходе Великой Отечественной войны, значительно сократив потери мирного населения и предотвратив разрушения объектов народного хозяйства. Тогда в подразделения МПВО было привлечено почти всё трудоспособное население. Защищая людей от налётов вражеской авиации и артиллерийских обстрелов, личный состав медико-санитарных, аварийно-восстановительных и противопожарных служб трудился, постоянно рискуя своей жизнью. Велась борьба с зажигательными бомбами, оказывалась помощь раненым и пострадавшим под обломками зданий.

В период холодной войны, с возникновением угрозы применения потенциальным противником ядерного оружия и других современных средств массового поражения, потребовалось создать принципиально новую систему оборонных мероприятий по защите населения и объектов экономики от поражающих факторов вновь изобретённого оружия.

В 1961 году МПВО была преобразована в гражданскую оборону (ГО) СССР. В это время были разработаны теоретические основы защиты населения, а на территории всей страны осуществлен комплекс организационных, инженерно-технических, санитарно-гигиенических, противоэпидемических и других специальных мероприятий.

В 1986 году, после аварии на Чернобыльской АЭС, на ГО были возложены задачи борьбы с природными и техногенными катастрофами.

В ноябре 1991 года, после создания Государственного комитета Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (ГКЧС России), в его состав вошли войска гражданской обороны.

Сейчас в России сформирована и эффективно действует единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), которая является национальной системой противодействия кризисным явлениям.

В 1993 году МЧС России вошло в Международную организацию гражданской обороны (МОГО), имеет в постоянном секретариате МОГО представителей и участвует во всех основных мероприятиях, проводимых этой организацией.

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