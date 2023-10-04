Лишь 9% псковичей хотели бы попробовать себя в роли врача - опрос

09:43, 04 октября 2023, ПАИ

Имея возможность на один день сменить профессию, женщины чаще всего пробовали бы свои силы в роли врача, а мужчины — летчика. В открытом опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения Пскова.

Если бы появилась возможность на один день перевоплотиться в представителя другой профессии, 9% псковичей хотели бы стать врачом. Пилотом мечтают побыть 7%, актером — 5%. 3% горожан хотели бы попробовать свои силы в роли чиновника. Еще 3% — отправиться в космос. Профессии программиста и дизайнера привлекают по 2% опрошенных. Также по 2% респондентов готовы на один день стать водителем, поваром, учителем, юристом или следователем. 25% опрошенных назвали иные профессии, например, тренера, спортсмена, полицейского, военного, ветеринара, банкира. Не стали бы менять свою профессию 14% опрошенных.



Мужчины чаще женщин мечтают попробовать себя в роли космонавта, пилота, программиста и чиновника, а женщины же чаще хотели бы на один день превратиться во врача, дизайнера, актрису, учителя и следователя.



